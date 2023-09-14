سحبه من رقبته..عامل نظافة يعذب "كلب" حتى الموت

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (عامل بمخبز، مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل نظافة، مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى على الكلب الخاص به وقتله من خلال ربطه من رقبته بحبل وسحبه على عامود إنارة حتى فارق الحياة وإلقائه بترعة (قدم مقطع فيديو يوثق ذلك) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وإعترف بإرتكاب الواقعة وعلل ذلك لقيام الكلب بالهجوم على أحد الأغنام الخاصة به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب فى ظروف غامضة بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة العياط .

وكان مركز شرطة العياط تلقى بلاغا من غرفة علميات النجدة من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ، امام احدي المساجد على طريق مصر أسيوط الزراعى بقريه القطورى.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب قتل في ظروف غامضة ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.