عاجل
العاصفة دانيال.. الجالية المصرية تفقد رقم ضخم في ضحايا كارثة ليبيا
الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

السيمفوني يعزف أعمال موتسارت وروسيني وشومان في الأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلا بقيادة المايسترو محمد شراره، ومشاركة العازفان عبد الحميد الشويخ ( فيولينة ) وسيندى محمد ( ڤيولا )، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت ١٦ سبتمبر على المسرح الكبير، وذلك تحت عنوان الأسلوب الكلاسيكى.

 

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها افتتاحية ويليام تل لـ روسيني ، سيمفونيا كونشيرتانت للفيولينه والفيولا والأوركسترا لـ موتسارت والسيمفونية الأولي لـ شومان التى يطلق عليها الربيع.

 

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني، تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنيةمتعددة في مختلف ارجاء العالم.

مواد متعلقة

"وش في وش".. تعرف على إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

العميل صفر.. حصيلة إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

بيت الروبي.. حصيلة إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

موعد ومكان عزاء الفنانة كريمان

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" في شباك التذاكر

كريم عفيفي يكشف عن تفاصيل دوره في فيلم عصابة عظيمه

هايدي عن تقديم دور هالة بـ"سفاح الجيزة": ركين سعد صاحبتي قبل المسلسل وكواليسها ممتعة

إيرادات فيلم "وش في وش"بشباك التذاكر أمس

الجريدة الورقية