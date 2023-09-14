شرطة البيئة والمسطحات تشن حملة أمنية بالجيزة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.



وأسفرت الحالة الأمنية عن ضبط قضيتين فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" حيث تم ضبط ( 2 مصنع لتدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة "متهالكة") بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (283 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت المحركات المرتجعة الملوثة "متهالكة" مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة– 39 طن مواد خام تستخدم فى عملية تدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة– 38 طن منتج نهائى لزيوت المحركات والشحوم المغشوشة "منسوب إنتاجها لشركات وهمية").

وفي واقعة آخرى قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "صاحب مكتب دعاية وإعلان - مقيم بمحافظة كفرالشيخ"، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.



وقام المتهم بتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق "تأسيس أنشطة تجارية - شراء السيارات"، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.