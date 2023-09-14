لتعزيز التصنيع التكنولوجي.. شراكة بين CIT ومجموعة العبيكان السعودية

وقعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (راعي الصناعة الرقمية) في مصر مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة العبيكان للحلول الرقمية متمثلة في مكتبها في مصر Obeikan Egypt بحضور المهندس عبد الله العبيكان الرئيس التنفيذي للمجموعة والمهندس خالد أبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تعد العبيكان للحلول الرقمية هي الذراع الرقمي لمجموعة العبيكان للاستثمار، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتكنولوجيا. من جهة أخرى، تعد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجهة الرئيسية التي تمثل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنوط بها تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وتعزيز التحول الرقمي.

أتفق الطرفان على إطلاق شراكة استراتيجية تستهدف تطوير منظومة التصنيع التكنولوجي المحلي في إطار مبادرة "Manutech" التي اطلقتها الغرفة، بهدف تعزيز التصنيع التكنولوجي ودعم اتجاهات الصناعة 4.0، كما تستهدف الشراكة تحقيق تطور حقيقي في مجال رقمنة عملية التصنيع لعدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة بما يخدم التصنيع المحلي وبما يحقق اثر إقتصادي إيجابي مستدام في إطار من التكامل بين البحث العلمي وإحتياجات الصناعة من خلال الابتكار وتعزيز المكون التكنولوجي المحلي.

يمثل التعاون الحالي أحد التجارب الرائدة في تحقيق الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص والغرف الصناعية تحت مظلة اتحاد الصناعات المصرية والذي من المتوقع ان يحقق تأثير إيجابي على القطاع التكنولوجي ذات التوجه الصناعي بشكل عام وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 الداعمة للاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي و تحقيق تنمية إقتصادية مستدامه.

أوضح خالد إبراهيم – رئيس مجلس إدارة الغرفة أنه ســعياً لتحقيق هذه الرؤية والمســاهمة البنــاءة في تحقيق التحول الرقمي ودعم المكون التكنولوجي في الصناعة المصرية ، تعمل الغرفة على التكامل والتعـاون مـع شركائنا من القطاع الخاص خاصة في ظل الإمكانيات التقنية الكبيرة التي تمتلكها العبيكان في مجال الحلول الرقمية من خلال توقيع مذكرات التفاهم والتعاون الاستراتيجية حيث نجتمع جميعا على أهمية دعم وتطوير القطاع من خلال المبادرات والأنشطة المختلفة على رأسها مبادرة التصنيع التكنولوجي Manutech.