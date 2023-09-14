مرمي في الشارع.. الأمن يعثر على جثة شاب في العياط

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب فى ظروف غامضة بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة العياط .

وكان مركز شرطة العياط تلقى بلاغا من غرفة علميات النجدة من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ، امام احدي المساجد على طريق مصر أسيوط الزراعى بقريه القطورى.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب قتل في ظروف غامضة ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي السابق قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة.

وأسفرت الحالة الأمنية عن ضبط قضيتين فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" حيث تم ضبط ( 2 مصنع لتدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة "متهالكة") بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (283 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت المحركات المرتجعة الملوثة "متهالكة" مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة– 39 طن مواد خام تستخدم فى عملية تدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة– 38 طن منتج نهائى لزيوت المحركات والشحوم المغشوشة "منسوب إنتاجها لشركات وهمية").