قائمة بيراميدز للظهور الأول بدوري أبطال أفريقيا.. باتشيكو يحشد القوة الضاربة

كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن القائمة النهائية التي ستخوض المواجهة الأولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32، والتي سيسجل فيها ظهوره الأول في المسابقة القارية.

يذكر أن مواجهة بيراميدز والجيش الرواندي ستسجل المشاركة التاريخية الأولى لنادي بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حل وصيفا للدوري المصري خلال الموسمين الماضيين.

وشهدت قائمة بيرميدز غياب الوافدين الجدد كل من محمد رضا بوبو ويوسف أسامة نبيه، وضمت القائمة 23 لاعبا وجاءت كالتالي:

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي

- حراسة المرمى : أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

- خط الدفاع : علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

- خط الوسط : بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - سيف جعفر - أوجو صامويل.

- خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ومن المنتظر أن ينضم لصفوف البعثة في كيجالي الثنائي فيستون ماييلي قادما من جنوب أفريقيا وبلاتي توريه قادما من فرنسا بعد انتهاء المهمة الدولية مع منتخبي بلادهما.