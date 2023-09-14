رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم 180 شابًا وفتاة تحت شعار "قوتنا في شبابنا"

شهد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتورعبد الرازق دسوقي، الخميس، ختام البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية للعمل ببرامج الوقاية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، تحت شعار "قوتنا في شبابنا" بقاعة سيمنار كلية الزراعة ، بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالجامعات المصرية لمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطي المخدرات.

ونفذت جامعة كفر الشيخ ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، العديد من البرامج، منها انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية للعمل ببرامج الوقاية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة تحت شعار "قوتنا في شبابنا"، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بإشراف تنفيذي للمحاسب نافع حمادة مدير عام مشروعات البيئة في الجامعة.