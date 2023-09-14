الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

يبيعه في السوق السودة.. ضبط صاحب محطة وقود

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 تمكنت الأجهزة الأمن في محافظة القاهرة 2 طن جبن فاسدة و25 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر وصاحب محطة وقود لبيعه فى السوق السوداء .

تعود البداية عندما تم ضبط (صاحب مصنع "بدون ترخيص" لفرم وتعبئة الجبنة - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) وعثر بداخل المصنع على (2,116 طن جبنة"مواد خام ومنتج نهائى")مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، وكذا ضبط (3 "ديب فريزر"– 2 ماكينة "فرم ، لحام"– ميزان) .

كما تم ضبط (مسئول محطة وقود - كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لقيامه بالتصرف فى (1463 لتر بنزين 92) من محطة الوقود محل عمله وبيعـــها بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (شخصين ، مقيمان بالإسكندرية) لإدارتهما مخزن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، عُثر بداخله على (25,500 علبة سجائر "ماركات مختلفة") مجهولة المصدر بدون مستندات ، بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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