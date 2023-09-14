عامل يقتل صاحب محل بقالة بسبب خلافات بينهما بالشرقية

لقى صاحب محل بقالة مصرعه، متأثرا بإصابته بطعنة نافذ بالرقبة، على يد عامل بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول"محمود. ج" 40 عاما، صاحب محل بقالة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، حيث تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض بتسديد طعنة نافذة له بالرقبة أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة.