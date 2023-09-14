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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مبادرة " فرصة " تسلم 207 رأس أغنام لـ 69 أسرة في مطاى بالمنيا

تسليم الماشية
تسليم الماشية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مبادرة وزارة التضامن الإجتماعى "فرصة"، للتمكين الإقتصادي لأسر تكافل و كرامة ، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وخاصة فى القرى النائية.

مستهدفة قطاعات النساء والشباب، لتقديم الدعم ، وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ، وفى ذات السياق، أعلن هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، توزيع 207 رأس أغنام على 69 أسرة مستفيدة بقرى منبال و مرزوق ، فى حفل نظمته التضامن الإجتماعي بمطاي ، حيث قامت جمعية نهضة المحروسة بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها ، ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز وتسليمها إلى مستحقيها.

جدير بالذكر ، أن مبادرة ( فرصة) يعمل تحت شعار "من الدعم النقدي إلى الإستقلالية المالية" من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة ، في مجال تربية الماشية والعناية البيطرية بها ، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة ، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية ، بالإضافة ، إلى تقديم الخدمات غير المالية المتمثلة ، فى زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية ، وخاصة فى المجتمعات الريفية .

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