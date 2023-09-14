انتظام الملاحة الجوية والبحرية بالاسكندرية بعد انتهاء عاصفة دانيال

عاد الهدو والاستقرار لحركة الملاحة الجوية والبحرية بالميناء ومطار برج العرب بغرب الاسكندرية الدى تاثرت بموجه الطقس السيئ وانخفاض مستوى الرؤية المصاحبة لعاصفة دانيال التى ضرب عروس البحر المتوسط .

وشهدت عملية الإقلاع والهبوط بمطار برج العرب الدولي، حالة من الانتظام الكبيرة على مدار اليوم، بعدما تأثرت نسبيا خاصة أمس الأول، بسبب العاصفة المعروفة باسم دانيال، إذ شهد مطار برج العرب انتظام وإقلاع وهبوط 60 رحلة من وإلى المطار.

وقال اللواء حسين السعيد، مدير عام مطار برج العرب الدولى، إنه بسبب اعصار دانيال وانخفاض مستوى الرؤية لـ300 مترًا، تم تأجيل هبوط وإقلاع 12 رحلة جوية من المطار، مشيرًا إلى أنه كان لزامًا عدم السماح بالإقلاع والهبوط في ظل ظروف الطقس السيئة المصاحبة لإعصار دانيال، والانخفاض الكبير في مستوى الرؤية ما يحول معه استئناف الحركة الملاحية الجوية، حفاظًا على الركاب والطيارين.

وكشف اللواء السعيد، مدير عام مطار برج العرب إن مطار برج العرب شهد 60 رحلة إقلاع وهبوط من وإلى المطار، والمتجهة أو القادمة من جهات مختلفة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مشيرًا إلى أن أول رحلة طيران قدمت إلى المطار كانت في الساعة السابعة صباحا قادمة من دولة أبوظبي، فيما غادرت أول طائرة المطار في تمام الثامنة صباحًا، وأشار إلى أن اليوم وبعد تحسن أجواء الملاحة الجوية نتيجة إعصار دانيال، تم إقلاع 6 رحلات جوية وهبوط 6 آخرين، لوجهات الغردقة والشارقة ودبي وجدة والكويت.

من جانب اخر أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية، وانتظام حركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية، رغم تحذيرات الأرصاد الجوية بتأثر السواحل الشمالية المصرية من السلوم وحتى الإسكندرية بالعاصفة "دنيال" بعد أن ضربت الأراضي الليبية.

قرر مسئولي ميناء الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار التي من المتوقع أن تضرب البلاد والتي تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.

بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم التنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربابنة السفن باتخاذ الإجراءات الإحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة رداريًا ولاسلكيًا وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والاتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد استعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة.

واستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أية بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم التأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة.

يشار إلى أن العاصفة دانيال التي ضربت البلاد، أمس الأول تسببت فى رياح مثيرة للرمال والأتربة تبعها انخفاض كبير في مستوى الرؤية،