مجموعة «أيمن حامد سليمان»: وضع حجر الأساس لمدينة زراعية متكاملة.. «أورجانيك»

قام المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان، رئيس مجموعة شركات أيمن حامد سليمان، بوضع حجر الأساس لمدينة زراعية متكاملة، وذلك بحضور اللواء أحمد رفاعى مستشار رئيس مجلس الإدارة، ونخبة من مسئولى وزارة الزراعة والبنك الزراعى وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين.

وبهذا الخصوص قال المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس الإدارة، إن المدينة الزراعية تضم محاصيل تتم زراعتها بدون استخدام مواد كيميائية «أورجانيك»، وهو نوع من المحاصيل التى تلقى إقبالاً من العملاء وفى نفس الوقت لا تضر بالبيئة، وتقع المدينة على مساحة 75 فداناً.

وأوضح أن المدينة تضم إنتاجيات متنوعة منها الزراعة وتربية الماشية والدواجن ومنتجات الألبان، حيث تستهدف الشركة من خلال المشروع توفير منتجات متنوعة يتم من خلالها تخفيف العبء على المواطنين وتقليل الأسعار، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ مدينة زراعية توفر منتجات متنوعة للسوق المصرى والخارجى.

وأشار إلى أن المدينة قائمة على الاكتفاء الذاتى بحيث توفر التغذية المطلوبة للحيوانات المتواجدة بها واستغلال الفائض فى عمليات التصدير، حيث يعد مشروع المدينة الزراعية المتكاملة مشروعاً مميزاً بأهداف ودراسات موضوعة بدقة وبشكل محدد، وهو ما سيحقق التوسع للمشروع فى المراحل المقبلة.

وأكد، الاستعانة بخبرات وكفاءات فى كافة التفاصيل داخل المدينة الزراعية، وذلك لتوفير الرعاية المطلوبة للثروة الحيوانية الموجودة بالمشروع، مع الاستعانة بخبرات متخصصة فى الزراعة لإنتاج أفضل المنتجات الزراعية، لافتاً إلى أهمية الاكتفاء الذاتى فى المنتجات الزراعية للسوق المصرى وهو ما يفيد المواطنين ويدعم الاقتصاد المحلى.

وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها للحكومة بدعم ملف الزراعة يحفز توجه الشركات نحو الاستثمار الزراعى واقتناص مزيد من الفرص الاستثمارية، وخاصة فى ضوء توفير الدولة لمناخ استثمارى جاذب، وكذلك طرح فرص استثمارية قوية تشجع الشركات على مزيد من العمل.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف أن تعمل بما يتناسب مع خطة الدولة لتنمية قطاع الزراعة، بحيث تنفذ مشروعات تأتى ضمن الخطة الشاملة للدولة، وهو ما لا يأتى بهدف استثمارى فقط، ولكنه هدف قومى ودور وطنى يجب أن تقوم به كافة الشركات الجادة لدعم الاقتصاد القومى.