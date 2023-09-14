مجلس النواب الليبى: أعداد ضحايا العاصفة دانيا تجاوزت 7 آلاف

كشف فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عن أن عدد الضحايا جراء العاصفة دانيال تجاوز 7 آلاف، مشيرًا إلى استمرار فرق الإنقاذ في استكمال عملها لإغاثة المتضررين جراء العاصفة دانيال، والذي ضرب البلاد منذ أيام وخُلف عنه العديد من الضحايا.

وقال "المريمي" خلال تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" إن جلسة البرلمان اليوم ستبحث تشريعات لصرف التعويضات اللازمة للمنكوبين وتقديم المساعدات لهم، فضلًا عن مناقشة الأوضاع في البلاد.

انهيار السد في درنة

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن انهيار السد في درنة تسبب في جرف العديد من الأحياء الرئيسية وسط المدينة، موضحًا مواصلة جهود البحث والإنقاذ وإغاثة المتضررين ودعم المصابين وانتشال الجثامين في المدن المتضررة.

الرئيس السيسي

وتابع :"نعمل على وضع برنامج لإعادة الإعمار وإصلاح الطرق المتضررة من خلال ميزانية كبيرة"، موجهًا الشكر إلى الرئيس السيسي حكومة وشعبًا على الوقوف بجانب ليبيا في هذه المحنة