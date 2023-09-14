غادة عجمي : موقف مصر الداعم للمغرب وليبيا.. يعكس دورها الرائد والمحوري

ثمنت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، موقف مصر المساند لكل من الشعبين الليبي والمغربي في نكبتيهما بسبب الزلزال والفيضانات والسيول بالتاريخى والعظيم ، وأبدت ثقتها التامة فى قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة على تخفيف حدة الاثار السلبية الناجمة عن إعصار دانيال بليبيا والزلزال الذي تعرضت له المغرب

وأشادت النائبة غادة عجمي ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية بحرا وجوا لكل من الأشقاء في ليبيا والمغرب ، مؤكده أن ذلك يعكس الدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر للوقوف بجانب الدول العربية الشقيقة

وثمنت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، التحرك الفورى والعاجل من القوات المسلحة لتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وتوجيه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، بما لا يدع مجال للشك أن مصر دائما وأبدا هي الداعم الأول للأشقاء وقت الأزمات ، أن الدولة المصرية لن تتوقف عن تقديم الدعم في أي وقت، ومد يد العون والمساعدة لكل العرب.

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وقدمت النائبة غادة عجمي ،بخالص العزاء والمواساة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحايا زلزال المغرب وضحايا العاصفة التي ضربت ليبيا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.