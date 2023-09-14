«نيو إيفنت»: تحقيق معدلات تنفيذ «مرتفعة» فى مشروع «H MALL » بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة نيو إيفنت للتطوير العقارى عن تحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة بمشروعها الرائد H MALL بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقا للخطة التنفيذية التى قامت الشركة بوضعها للمشروع، وهو ما يعكس جدية فى الالتزام بهذه الخطة وملاءة مالية قوية.

وبذها الخصوص أكد الدكتور حميد الرجوى، رئيس مجلس إدارة شركة نيو إيفنت للتطوير العقارى، أن الشركة تستهدف منذ بدء استثمارها فى السوق العقارى المصرى تنفيذ مشروعات تكون علامة مميزة فى المناطق التى توجد بها، وهو ما يقوم على عناصر الجودة والجدية وقوة الموقف المالى، وكلها عناصر تتوافر لدى نيو إيفنت للتطوير العقارى.

وأضاف أن الحفاظ على الجودة فى كافة تفاصيل المشروع يعد جزءا أساسيا من استراتيجية عمل الشركة فى مشروعاتها، للحفاظ على مصداقيتها وتنفيذ مشروعات تعتبر ثروة عقارية للشركة وللعملاء، وهو ما دفع الشركة للاستعانة بشركاء نجاح مميزين ويتمتعون بالخبرة الكافية فى كافة تفاصيل المشروع، لافتا إلى الوصول إلى نسبة تنفيذ مرتفعة بالمشروع فى وقت قياسى.

وأوضح أن مشروع H MALL يقع فى منطقة الداون تاون، وأمام الحديقة المركزية مباشرة، وبالقرب من سوق الذهب والنهر الأخضر، وعلى بعد دقائق من محطة المونوريل، حيث يعد الموقع المميز أحد العناصر الأساسية التى تركز عليها الشركة فى اختيارها لمشروعاتها، مشيرا إلى أن المشروع يقع على مساحة 4511 مترا مربعا، ويضم وحدات تجارية وإدارية.

وأشار إلى أن الشركة تخطط تنفيذ مشروع يكون علامة فى منطقة الداون تاون، ويضمن أعلى عائد للعملاء المستثمرين فى المشروع، حيث يعتبر العميل شريك نجاح للشركة وتفكر فى تحقيق أعلى عوائد له، لذا فإن سرعة التنفيذ والتسليم للعملاء يمكن العميل من الاستفادة من ارتفاع نسبة الإشغالات التى تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة حاليا وسرعة تشغيل المشروع.