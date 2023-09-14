تعرف علي أعمال التطوير الشاملة للسوق القديم بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور المهندس احمد عواد، استشاري مشروع مصر القديمة، والمهندس الاستشاري كرم معوض مستشار المحافظ، ورجل الأعمال مجدي بيومي، وبحضور عددا من ممثلي الشركات المنفذة ناقش المحافظ خلال الاجتماع الأعمال الحالية والمستقبلية لمنطقة مصر القديمة ضمن أعمال تطوير السوق القديم بشرم الشيخ، باعتباره إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بمدينة شرم الشيخ وعامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.

وفي ختام اللقاء اصطحب المحافظ الحضور في جولة بالحديقة المركزية الملحقة بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ التي تشمل أعمال أشجار وأحواض زهور، ولاند سكيب مساحات خضراء، ومول تجاري، ومجمع بنوك، ومسرح مكشوف، وحضانة، أماكن جلوس، نافورات و بحيرات مائية، ونظام صوتي كامل.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.