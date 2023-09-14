مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة، في مستهل الاجتماع الأسبوعي اليوم، إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا، وذلك حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز” في خبر عاجل لها.

منظومة الشكاوي الحكومية

ودعا رئيس مجلس الوزراء، إلى فتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الاعصار في ليبيا.

ونوه “مدبولي” على مدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وتأكيد سيادته تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، وأن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب، وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.

خالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين

وتقدم المجلس الوزراء، بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين، بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا، سائلا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين.