رجل اعمال يهرب حشيش ب 4 مليون جنية بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسكندرية فى احباط محاولة قيام رجل اعمال بادخال 52 كيلو من مخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية لكمية مخدر الحشيش المضبوطة 3 مليون و700 الف جنيه .

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير مكتب مكافحة المخدرات يفيد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط احد العناصر الإجرامية، الذي يقيم في محافظة الإسكندرية، وتخصص في الاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على العملاء، مستخدما في ذلك قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية.كشفت تحريات رجال المباحث قيام رجل اعمال بتهريب المواد المخدرة للاتجار .

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه توبحوزته كمية من مخدر الحشيش قدرها 52 كيلو جرام التي تقدر بقيمة مالية 3 مليون و700 الف جنية ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.