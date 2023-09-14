SID تعلن عن أول مشاريعها المعززة تقنياً ورقمياً «Crown Central» فى 6 أكتوبر

استعرضت شركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية SID استراتيجيتها فى السوق المصرى والتى تستهدف المساهمة فى التنمية العمرانية من خلال مفهوم فعّال يركز على إقامة وإدارة تحالفات صلبة مع شركاء متميزين لإقامة مشروعات تنموية ناجحة ومستدامة. كما أعلنت عن تطوير أول مشروعاتها المعززة تقنياً ورقمياً «Crown Central» على مساحة 77 ألف متر مربع بمدينة ٦ أكتوبر، وهو مشروع إدارى تجارى يقدم لعملائه تجربة فريدة من نوعها، وذلك بالتعاون مع شركة إنفست منتورز للتنمية العمرانية، وشركة بالم هيلز للتعمير المطور العام والمالك لأرض المشروع.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى أقامتها الشركة لاستعراض استراتيجيتها فى السوق المصرى بحضور المهندس محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية، والمهندس كريم سلطان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية، والمهندس أحمد سلطان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية.

وقال المهندس محمد سلطان رئيس مجلس إدارة شركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية إن الشركة تعمل كمطور عمرانى من خلال رؤية فريدة تعمل على إقامة وإدارة تحالفات قوية مع شركاء متميزين سواء محليين أو اجانب تجمع كافة أطراف معادلة التنمية العمرانية المعنيين سواء من الممولين أو المستثمرين وأصحاب الأراضى ومقدمى الخدمات، إضافة إلى المشغلين لتوفير منتج عقارى عمرانى استثنائى يلبى احتياجات كافة العملاء.

وأضاف المهندس محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية على حرص الشركة على دراسة كل الفرص لإقامة مشروعات تنمية عمرانية فى ربوع مصر لثقة الشركة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ومواجهة الأزمات وأن شركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية تعمل تمشياً مع دعوة الدولة المصرية للقطاع الخاص للقيام بدوره فى دفع عجلة التنمية فى البلاد ومشاركة الدولة فى تحقيق هدفها للخروج من الوادى الضيق، والذى استثمرت من أجله مليارات الجنيهات فى السنوات الماضية لإنشاء طرق ومرافق ومدن مليونية جديدة لتمهد الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية.

وقال المهندس محمد سلطان إن تجسيد رؤية واستراتيجية الشركة تأكد فى أول المشروعات التى تنفذها حيث تقوم شركة سلطانــــز للاستثمار SID بالتعاون مع شركة إنفست منتورز، وشركة بالم هيلز للتعمير المطور العام ومالك الأرض، بتطوير مشروع إدارى تجارى تحت اسم «Crown Central». ويتم تنفيذه بمنطقة بالم هيلز بالتوسعات الشرقية بمدينة أكتوبر.