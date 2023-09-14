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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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القاهرة لا تتأخر عن دعم أشقائها العرب (شاهد)

دعم القاهرة للأشقاء
دعم القاهرة للأشقاء العرب

علق الكاتب الصحفي أحمد رفعت، على توجيه الرئيس عبدالفتاح  السيسي بتقديم المساعدات للمصابين في ليبيا والمغرب، مؤكدًا أن مصر لا تتأخر أبدًا عن دعم أشقائها سواء في ليبيا أو المغرب.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف "رفعت" في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر أمس طابور استعداد فرق المساعدات المصرية، متابعًا: "كما لو كنا في مهمة عسكرية متوفر بها جميع الشروط مثل الانضباط".

أعداد الضحايا في ليبيا مرتفع

وأشار إلى أن أعداد الضحايا في ليبيا مرتفع ومصر تريد الإسراع في مساعدة أشقائها بأي شكل، مضيفًا: "لذلك شاهدنا تحرك الميسترال، لأننا ليس لدينا الوقت في تزايد أعداد الضحايا والمصابين".

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها مصر أشقاءها، حيث دعمت مصر إعمار غزة وساهمت في بناء 3 مدن هناك بإجمالي 3 آلاف وحدة سكنية وهي دار مصر 1، دار مصر 2، و دار مصر 3، بالإضافة إلى إنشاء كورنيش غزة الشمالي".

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