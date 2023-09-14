إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع شبين الكوم بالإسماعيلية

تلقت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بتراكم مياه بشارع شبين الكوم والمدارس بمنطقة عرايشية مصر مما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية بالطريق.

وعلى الفور تم إبلاغ مرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس والتي أفادت بوقوع كسر بإحدى مواسير مياه الشرب بمنطقة مساكن السريع التابعة لحي ثالث الإسماعيلية ومن ثم إصلاح الماسورة من قبل مرفق المياه.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثان بسحب المياه المتراكمة بالمنطقة المذكورة وتم إعادة فتح الطريق بكامل طاقته.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعامل الفوري والسريع مع الأزمات التي تواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقًا.