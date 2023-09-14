وفاة شخص أسفل عجلات القطار بقنا

لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث قطار بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص أسفل عجلات القطار، في مدينة فرشوط شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة وتبين أنها لشخص في الخمسينيات من عمره.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وفي سياق منفصل قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

و أسفرت جهودها عن ضبط (2) قضية في مجال حماية البيئة الصحة العامة، تم ضبط 2 مصنع لتدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة متهالكة بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 283 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت المحركات المرتجعة الملوثة المتهالكة مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة – 39 طن مواد خام تستخدم في عملية تدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة - 38 طن منتج نهائى لزيوت المحركات والشحوم المغشوشة منسوب إنتاجها لشركات وهمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.