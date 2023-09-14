ندوات توعوية ومحاضرات أدبية بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقدت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان '' أهمية دور الفلاح في المجتمع''، تحدث خلالها ربيع عبد الجواد أمين المكتبة، حول دور الفلاح المصري، وما يقوم به من أعمال، وما يميّزه من صفات منها؛ التحلى بالصبر، المثابرة، ولدور الفلاح أهمية لا تقل عن أي مهنة أخري مثله مثل الطبيب والمهندس، وتكمن أهمية دور الفلاح في العناية بالأرض وتهيئتها للزراعة للحصول على محصول جيد، مما يساهم في زيادة العملة الصعبة الوافدة إلى البلد، إذا ما كانت نسبة الزراعة كبيرة ومتنوعة، وغير متوفرة في الدول الأخرى، إلي جانب أنه يحافظ على الإكتفاء الذاتي الغذائي، بزراعته لأنواع المحاصيل المختلفة، فالفلاح يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، بإعتبار حرفة الزراعة هي الداعم الأساسي للإقتصاد، ويزيد الرقعة الخضراء وما يترتب عليها من فوائد صحية ونفسية.

“محو الأمية والتنمية المستدامة” محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "محو الأمية والتنمية المستدامة" بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، تحدث خلالها الأديب أحمد طوسون، حول تعريف'' الأمية '' بأنها عدم معرفة القراءة والكتابة وفهمها، والشخص الأمي هو الشخص الذي فات سن تعليمه وظل جاهلاً بالقراءة والكتابة.

وأضاف، تُعد محو الأمية من القضايا الهامة التي تسعى مصر في القضاء عليها وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030، والتي تؤكد على "ضمـان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع "، وقد وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، وكثفت جهودها في المناطق التي بها زيادة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية، تحت شعار "حياة كريمة بلا أمية ".

وتعتبر محو الأمية بمثابة محرك للتنمية المستدامة، كما أن محو الأمية ليست بالعملية السهلة فهي تحتاج أولاً إلى إرادة ووعي شديد بمخاطر تفاقم مشكلة الأمية، وتحتاج أيضاً إلى تكاتف جميع الجهات، وإلى وجود ثقافة التطوع لدى المهتمين بمواجهة قضية الأمية خاصة الشباب، وأكد إن محو الأمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وإستكمال مسيرة التنمية.