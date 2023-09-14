شواطيء عروس البحر تستقبل زوارها

بعد انتهاء العاصفة دانيال

عادت عروس البحر المتوسط الى صفاء السماء وجوها الرائع الذى تمتع به وجمالها وسحرها الذي يجذب كثير من السياح والزائرين لها في كل الأوقات، فكونها مدينة ساحلية أثرية وتراثية جعلتها محط أنظار الراغبين في التمتع بأجواء الإسكندرية، حيث اصبح الجميع يبحث عن أماكن الخروج والسهر من اماكن سياحية ومطاعم وشوارع ومنتزهات في الإسكندرية ليتمكنوا من زيارتها والتمتع بسحرها.

وكانت قد تسببت العاصفة دانيال الايام الماضية فى حجب الكثير من المصطافين والاجانب للتمتع بالاسكندرية ، لتعود الفرحة والابتسامه للجميع عقب انتهاء العاصفة ويعود اقبال المواطنين الى الشواطئ للاستمتاع بالبحر قبل انقضاء اجازة الصيف .

ورفعت الشواطئ الراية الخضراء شرقا والصفراء التحذيرية غربا.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية ، انتهاء اعصار " دانيال" على مصر ، حيث يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

من جانب اخر أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى تأثيرات للإعصار ، وتوقعات بأمطار خفيفة ومتوسطة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد نظرا للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة .

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن هناك تنسيقًا كاملا بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة المحافظ، وجرى عقد أكثر من اجتماع من أجل الاستعداد للشتاء والنوات، وبمجرد وصول إنذار حول عاصفة دانيال منذ حوالي 5 أيام، تم رفع حالة الطواري منذ يوم الاثنين ومستمرين حتى نهاية اليوم للتأكد من عودة الأجواء لطبيعتها، بهدف مواجهة تداعيات العاصفة فضلا عن نشر وتوزيع كل سيارات الشركة ومعداتها بالأماكن المتوقع تجمع الأمطار بها.

وأضاف «نافع»، أنه يتم الاستعداد والتجهيز لفصل الشتاء من خلال أعمال التطهير ورفع كفاءة فضلا عن متابعة كل ما يتعلق بشبكتي الأمطار والصرف الصحي، متابعا أنه يتم العمل على قدم وساق بالمرحلة الثانية من مشروع استراتيجية الأمطار، والذي سيتم من خلاله فصل مياه المطار كلها عن نظيرتها من الصرف الصحي خلال فترة ليست طويلة ويأتي ذلك بهدف عدم التأثير على الحركة المرورية فضلا عن نظافة الشوارع.

وأكد على المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية من أجل مواجهة أي تداعيات للعاصفة دانيال، متابعًا أنه يتم الاستعداد لفصل الشتاء بالإسكندرية من نهاية فصل الشتاء السابق له، أي أنه تم الاستعداد للشتاء المقبل منذ شهر مارس الماضي.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شركة الصرف الصحى وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال ال 48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا ، حيث أنه متوقع أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارىء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.