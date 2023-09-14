وفاة بقال على يد عامل بمنيا القمح

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذ بالرقبة،على يد أخر بسبب خلافات بينهما نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول" محمود ج " 40 سنة صاحب محل بقالة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات قيام عامل بارتكاب الواقعة، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض بتسديد طعنة نافذة له بالرقبة أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما.

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة، التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وندب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان ما به من إصابات وسبب وتاريخ وكيفية حدوث الوفاة والاداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث التفصيلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.