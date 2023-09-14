" دور الأسرة في وقاية الأبناء من الإقبال على الإنتحار" بثقافة المنيا

محاضرة تثقيفية

أقام قصر ثقافة المنيا ، محاضرة تثقيفية بعنوان" الدعم والحماية ودور الأسرة في وقاية الأبناء من الإقبال على الإنتحار" وحاضرها دكتورة حنان كشك ، رئيس قسم الإجتماع بكلية الأداب جامعة المنيا.

حيث قدمت دكتورة كشك ، رؤية جوهرية حول تعريف الإنحراف ، وماهي الأبعاد الإجتماعية له ، و هو قتل الإنسان لنفسه وإزهاق روحه بإستخدام وسائل عدة ، وماهى دوافع الإنتحار والتي من بينها فقدان الأمل ، شعور الفرد بعدم الإندماج الإجتماعى ، وضعف الروابط الأسرية ، الظروف الإقتصادية ، إختلاف توازن المعايير عقب الثورات والأزمات.

واوضحت كشك كيفية معالجة ظاهرة الإنتحار ، وذلك من خلال الدعم الأسرى ، زيادة الحوار الأسرى ، ودور المجتمع فى توفير حياة كريمة للأفراد ، وايضا ضرورة وجود رقابة على صرف الأدوية المخدرة ، لكون تعاطي المخدرات أو تناول الكحول والخمور، هو مدخل شائع للميول الانتحارية التي تسببها الآثار النفسية للعقاقير المخدرة ، والإفراط في إدمان بعض أنواع المخدرات المتداول ، وتقوية الوازع الدينى لدى الشباب ، وعلى المجتمع والدولة أن تحرص على تأمين الحياة الكريمة للناس ، وكذلك أن تبث المواد الإعلامية التي تحمل رسائل تربوية وأخلاقية ، تحث على معاني الصبر والإيمان ، بعيدًا عن الرسائل التي تبث الخوف في صفوف الناس من المستقبل وتقلبات الزمان.

وجاء ذلك بحضور دكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا ، والعديد من موظفي المصالح الحكومية بالمحافظة ، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، في تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ، فى إطار مبادرة" ثقافتنا فى أجازتنا " والأنشطة الصيفية ،