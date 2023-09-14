تركيب مطبات شوكة بطريق مبارك القديم في دهب

لمنع السير عكس الاتجاه..

شنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، حملة لتركيب مطبات على طريق مبارك لمنع السير عكس الاتجاه.

إنه جرى تركيب عددًا من المطبات الشوكة بطريق مبارك القديم بالمدينة لمنع مخالفات السير عكس الاتجاه، إضافة إلى أنه سيجري تحويل شارع المليل خلال أيام قليلة إلى اتجاه واحد فقط، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

وطالب عبدالرحمن بهاء الدين - رئيس المدينة جميع قائدي السيارات بكافة أنواعها بتوخي الحذر، والالتزام بخطوط السير حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

أشار إلى أنه حرص على عقد لقاء اجتماعًا مع سائقي سيارة السرفيس بالمدينة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالغرض الأساسي الذي من أجله خصصت السيارات والعمل في كافة قطاعات المدينة بالأسعار التي حددتها لجنة المواقف، والالتزام بخطوط السير المقررة ، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وأكد أنه أجرى زيارة ميدانية لمنطقة اللايت هاوس للتعرف على أرض الواقع على مطالب الغواصين، ومتابعة عملية إعداد وتجهيز المتدربين لعملية الغطس، ومعاينة المناطق المتاحة على طول الممشى السياحي للوقوف على مدى جاهزيتها وجودتها لتنفيذ عملية الغطس.