نصائح مهمة حال التعرض لهجوم سمك القرش

في حادثة لم تكن الأولى من نوعها، فقد تعرضت سيدة مصرية لحادث مروع وهو هجوم سمكة القرش عليها بمدينة دهب بالبحر الأحمر أثناء زيارتها، مما أدى إلى نزع ذراعها اليسرى بالكامل قبل أن يتمكن زملاؤها من إسعافها وجرها إلى الشاطئ.

وزارة البيئة

وقد رفعت وزارة البيئة حالة الطوارئ وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قرار بغلق أحد شؤاطي مدينة دهب بجنوب سيناء إثر الحادث وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

تشكيل لجنة لتقييم الموقف

ووجهت وزيرة البيئة، على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح للتعامل مع سمك القرش:

عدم السباحة والتواجد في البحر المفتوح "المياه العميقة" ليلا وأثناء فترات شروق وغروب الشمس، حيث أنها أكثر الأوقات نشاطًا لأسماك القرش.

يجب الإسراع إلى الشاطيء، ولا تجدف بعنف أو تركل الماء بشدة عند السباحة.

التزام ممارسي الصيد الترفيهي بعدم إلقاء بقايا المأكولات أو الأسماك في المياه "تزفير المياه" وعدم القيام بأي محاولة لتغذية الأسماك وتغيير النمط الغذائي الطبيعي لها، ما قد يؤدي إلى تغيير سلوكها تجاه الإنسان ومهاجمته.

ضرب السمكة في وجهها حيث يؤدي ضرب سمكة القرش بقوة على مقدمة الوجه أو العينين أو الخياشيم إلى تراجعها عادة.

في حال مشاهدة أسماك القرش يحظر نهائيًا التعامل المباشر معها سواء بالتغذية أو باللمس أو الاقتراب أو التصوير بالقرب منها.