البصل بـ 15 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور
تشهد أسعار الخضراوات اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر، استقرارًا ملحوظًا، وذلك في أسواق الجملة وعلى رأس العبور، إذ تتراوح أسعار البصل من 15 لـ 18 جنيهًا، والملوخية من 3 لـ 5 جنيهات.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات في سوق العبور.
أسعار الخضروات
كيلو الطماطم:- من 8 لـ 11 جنيهًا.
كيلو البطاطس:- من 9 لـ 13 جنيهًا.
كيلو البصل:- من 15 لـ 18 جنيهًا.
كيلو الكوسة:- من 9 لـ 13 جنيهًا.
كيلو الفاصوليا:- من 22 لـ 28 جنيهًا.
كيلو الباذنجان البلدي:- من 2.5 لـ 5 جنيهات.
كيلو الباذنجان الرومي:- من 2.5 لـ 4.5 جنيه.
كيلو الباذنجان الأبيض:- من 2.5 لـ 5.5 جنيه.
كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.
كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 8 لـ 11 جنيهًا.
كيلو الفلفل الألوان:- من 20 لـ 35 جنيهًا.
كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.
كيلو الخيار الصوب:- من 7 لـ 11 جنيهًا.
كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 9 جنيهات.
كيلو البامية:- من 29 لـ 33 جنيهًا.
كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.
كيلو البطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.
كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.
كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.
كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.
الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.
كيلو الزيتون التفاحي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.
كيلو الزيتون العزيزي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.
البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.