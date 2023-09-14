جنوب سيناء تناقش الإسعافات الأولية لحماية العاملين بالمزارع

نظمت إدارة التدريب بمديرية الزراعة بجنوب سيناء، ندوة عن الإسعافات الأولية في المزرعة وفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، وذلك تنفيذً لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بشأن الاهتمام بالعنصر البشري في العمل مع الحرص على تطوير وتنمية مهاراته في مختلف المجالات.

وشهد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، والدكتورة نهى الحسيني، مديرة ادارة التدريب والعلاقات العامة بمديرية الزراعة، وجمع من العاملين بالمديرية الندوة.

وتطرقت الندوة لكيفية التعامل عند ابتلاع حبه الغلة، وشرح كيفية إجراء الاسعافات الأولية الصحيحة، والتي من أهمها عدم إعطاء أي سوائل مياه لمن ابتلع حبة غلة حتى لا تتفاعل وتسرع من الضرر بإنهاء حياة الشخص.

وتوضيح الفرق بين التعرض للإصابة بما يطلق عليه ضربة شمس، أو التعرض للاحتباس الحرارى، وكيفية التدخل السريع لإسعاف أي إصابة بمرض السكر، أو الضغط خلال العمل بالمزرعة.