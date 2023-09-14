العمل تواصل تنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل بالمحافظات

سلمت مديرية العمل لمحافظة جنوب سيناء، عقود عمل جديدة لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة حصر للمنشآت، وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

نسبة الـ5% بشرم الشيخ

وأكدت وزارة العمل أن المديرية سلمت 8 عقود جديدة لذوي الهمم لتعيينهم داخل إحدى المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بحصر المنشآت، وضرورة استيفاء نسبة الـ 5% طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وأيضًا التشديد على المتابعة لحين استلام "الفرص"، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إنه كلف الأجهزة التابعة للمديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، بمتابعة تشغيل ذوى الهمم المعينين فى المنشآت والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم ومستحقاتهم التى كفلها لهم القانون، من حيث تنفيذ بنود العقود الموقعة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل وفترات الراحة، وكذلك إلزام المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر غير المستوفاة لنسبة الـ 5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة، استيفاء ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير المستوفاة والتى لم تستجيب لطلبات الترشيح التى أرسلت إليها عن طريق الأجهزة التابعة للمديرية.

وكانت مديريات العمل بالمحافظات، قد أعلنت في اجتماع مع وزير العمل حسن شحاتة، عن أن عدد المعينين من ذوي الهمم في جميع المحافظات، خلال الـ 3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7 مايو 2023 وحتى 17 أغسطس 2023، بلغ 2795 شابًا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098.

وأكد أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذا لتوجيهات الوزير شحاتة، وبشأن عمليات الحصر.

وأوضحت المديريات أنه خلال الـ 7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023 ، قامت بحصر 16 ألفاً و780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفاً و406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و47 عاملاً، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و109 عمال.