الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مجانا .. توقيع الكشف الطبي على 1959 مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، من خلال مديرية الصحة بالمحافظة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اللجمهورية "حياة كريمة" 

لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً ، وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، بشأن تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية على مدار يومي 11 و 12 من سبتمبر الجاري،  بقرية نزلة طحا بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، حيث نفذت القافلة من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1959 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان .

منها ،  453 حالة جراحة ، 415 حالة أطفال، 282 باطنة، 104 نساء ، 30 تنظيم الأسرة، 125 أسنان، 150 رمد، 249 جلدية، 151 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 140 تحليلا ً متنوعاً، و8 حالات أشعة سينية و 103 كشف مبكر للضغط والسكر، و 8 حالات خلع أسنان، وتحويل 18 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 142 مترددا ، لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

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