مجانا .. توقيع الكشف الطبي على 1959 مواطن بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، من خلال مديرية الصحة بالمحافظة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اللجمهورية "حياة كريمة"

لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً ، وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، بشأن تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية على مدار يومي 11 و 12 من سبتمبر الجاري، بقرية نزلة طحا بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، حيث نفذت القافلة من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1959 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان .

منها ، 453 حالة جراحة ، 415 حالة أطفال، 282 باطنة، 104 نساء ، 30 تنظيم الأسرة، 125 أسنان، 150 رمد، 249 جلدية، 151 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 140 تحليلا ً متنوعاً، و8 حالات أشعة سينية و 103 كشف مبكر للضغط والسكر، و 8 حالات خلع أسنان، وتحويل 18 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 142 مترددا ، لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.