اخدتها بالغلط..وفاة سيدة تناولت حبة غلة



لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 22 سنة مصرعها بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وذلك على إثر تناولها قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ أثناء تواجدها بالمنزل تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق فى الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبة لقطاع الشمال يفيد بوفاة ربة منزل عقب تناولها حبوب عن طريق الخطأ أثتاء تواجدها بالمنزل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بورود إشارة من من مستشفي طهطا العام لمركز طهطا بوصول المدعوة هبة ع م س ط 22 سنة لا تعمل ومقيمه دائرة المركز مصابه " حالة تسمم " إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها.

وبسؤال والدها المدعو علي م س ط 60 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة وصرحت بدفن الجثة.