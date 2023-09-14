الرئيس الفلسطيني يصل إلى هافانا للمشاركة في قمة مجموعة 77 والصين

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إلى العاصمة الكوبية هافانا، للمشاركة في قمة مجموعة الـ77 +الصين، ولقاء الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في المطار عدد من كبار المسؤولين الكوبيين.

ويرافق عباس في الزيارة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعدد من كبار المسؤولين.

تضم مجموعة 77 أكثر من 130 دولة نامية في آسيا وإفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية، وتم تشكيلها لأول مرة في 1964.

وتنعقد قمة مجموعة 77 والصين في هافانا بكوبا خلال الفترة بين 15 إلى 16 سبتمبر.