خلافات جيرة تتسبب في وقوع إصابات بين عائلتين بإطسا 

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلي مستشفى إطسا بقرية منية الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم المركزي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية منية الحيط بمركز إطسا وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلي مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية، سحب 2401 رخصة لعدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، وتحرير 690 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وطبقت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفعت 67 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقررت وزارة الداخلية، سحب رخص القيادة والتسيير حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني، بداية من أول نوفمبر 2021، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، ووجهت حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة.

ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وكانت وزارة الداخلية، قد أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها، سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.