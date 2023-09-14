الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتمت السيطرة عليه.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وفي واقعة أخرى تمكنت الداخلية من ضبط (مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكمًا قضائيًا).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 23 قضية "تبديد" وضبط (مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية "تبديد" وضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية "تبديد"، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج كثفت جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط متهم تجاوز الستين من العمر هارب من 3 أحكام بالمؤبد بإجمالى 75 سنة وحكم آخر بالإعدام، وذلك أثناء تواجده بدائرة السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وترحيله.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج سبق اتهامه فى عدد من القضايا، ومحكوم عليه بالإعدام و3 أحكام أخرى محكوم عليه فيها بالمؤبد بالتردد على دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج.