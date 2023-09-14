اختلفوا على سعر جراب هاتف.. كواليس إنهاء حياة صاحب محل في الجيزة

أدلى المتهم بإنهاء حياة مالك محل هواتف محمولة في الطالبية باعترافه حول ارتكاب الواقعة، والاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وقال في اعترافه أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلاف متعلق بسعر جراب هاتف محمول، وتطورت إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليه بسكين كان بحوزته، فأصابه بجرح طعنى نافذ بصدره، أدى إلى وفاته.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وأكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، كما تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة القتيل، ووجهوا اتهاما للجاني بإنهاء حياته، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.



وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة مالك محل هواتف محمولة، وبها جرح طعنى نافذ بالصدر، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد المجنى عليه ونجله بالمحل خاصته حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأشخاص لخلاف على سعر جراب هاتف محمول، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفـى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.