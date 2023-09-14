جولة للجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالأقصر لتقييم أداء العمل بالمنظومة

استقبل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بحضور أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، سيد محمد إسماعيل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة وسالي انسي وسامية صبحي عازر أعضاء اللجنة، وذلك بمقر ديوان عام المدينة.

جاء ذلك في إطار تواصل لجنة المتابعة بديوان عام محافظة الأقصر، تكليفاتها بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وقامت اللجنة بمتابعة انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الأقصر ، وضمان جودة الخدمات المقدمه للمواطنين وتقيم أداء العمل بالمنظومة والقائمين عليها ، وذلك لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمه للأهالي بمدينة الأقصر.



ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات المختلفة.