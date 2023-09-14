رئيس جامعة كفرالشيخ : مهرجان الأسر الطلابية يهدف إلى تعزيز قيم التنافس

يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الخميس، انتهاء استعداد الجامعة لتنظيم مهرجان الأسر الطلابية للجامعات المصرية في نسخته الثالثة والمقرر انعقاده خلال الفترة من 24 حتى 27 من الشهر الحالي في رحاب الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ بأن الجامعة تستعد للمهرجان الرياضي، حتي يخرج في أبهى صورة كما اعتادت الجامعة على الظهور دائما بصورة مشرفة بين الجامعات المصرية، والذي يهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي.

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي إلى أن مهرجان الأسر الطلابية للجامعات المصرية يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلبة في المجتمع وإطلاق طاقاتهم مما يؤدي إلى تعزيز الانتماء للوطن.