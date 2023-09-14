معرض الصور الصيني المصري يجذب الوفود الصينية للإسكندرية (شاهد)

كشف محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، تفاصيل افتتاح معرض الصور الصيني المصري بقلعة قايتباي بالإسكندرية الذي يستهدف تنشيط السياحة الصينية في المناطق الأثرية بالمحافظة الساحلية عبر عرض التراث الثقافي الصيني، مشددًا على أن دخوله مجاني، مع الالتزام بدفع رسوم قلعة قايتباي.

المجلس الأعلى للآثار والقنصلية الصينية

وقال “متولي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى للآثار والقنصلية الصينية تشاركها في تنظيم أول معرض لصور الصيني المصري وجرى اختيار قلعة قايتباي أيقونة الإسكندرية.

الوفود الصينية على الإسكندرية

وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية: “لاحظنا أن هناك تزايد مستمر من الوفود الصينية على الإسكندرية، ومن هنا جاءت فكرة المعرض لتشجيع استمرار الجذب السياحي للوفود الصينية، وتم تنظيم المعرض على مدار يومين برعاية الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، وجرى افتتاحه بالأمس، وشاركت الصين بـ22 صورة تمثل التراث الصيني ونحن في مصر شاركنا بـ15 صورة جرى اختيارها بعناية فائقة ومعظمها لمناطق تم ترميمها”.

