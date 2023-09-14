الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تدمير 5 مسيرات بحرية أوكرانية في البحر الأسود

تمير 5 مسيرات بحرية
تمير 5 مسيرات بحرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّه جرى تدمير 5 مسيرات بحرية أوكرانية هاجمت سفينة تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

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وكانت كييف أعلنت الساعات الماضية استهداف أهداف في ميناء بشبه جزيرة القرم، عقب هجوم روسي بطائرات مسيرة على ميناء “إسماعيل” الأوكراني، ما تسبب في وقوع أضرار مادية.

وكشفت أوكرانيا أنّها ضربت أهدافا بحرية والبنية التحتية لميناء في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وهذا الميناء يحتضن مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

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