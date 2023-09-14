الحالة المرورية في القاهرة والجيزة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الجولة المرورية اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023.



وتوجد كثافات نسبية في شوارع متفرقة بمحيط ميدان التحرير وهناك شوارع أخرى فيها سيولة مرورية، وبالكورنيش توجد سيولة مرورية بالمظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

سيولة مرورية على الكورنيش المتجه للمؤسسة

ويشهد الكورنيش المتجه للمؤسسة سيولة مرورية، أما كوبري أكتوبر فإنه يشهد سيولة مرورية متقطعة وتصل حتى غمرة، والمتجه إلى العباسية فإنه سيجد هناك سيولة مرورية، وتوجد كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة.

كثافات متحركة في شارع عباس العقاد

وظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، ويشهد شارع فيصل بعض الكثافات المرورية بسبب غلق شارع في الاتجاهين وتظهر كثافات أخرى متحركة في شارع السودان ومستمرة حتى جامعة القاهرة ميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وامبابة.

