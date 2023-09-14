إتاحة Baldur's Gate III لمستخدمي Mac في 21 سبتمبر

ليس على مستخدمي Mac الذين يرغبون في لعب Baldur's Gate III على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم سوى الانتظار بضعة أيام أخرى: أعلنت Larian Studios أن الإصدار الكامل من اللعبة سيكون متاحًا لنظام التشغيل Mac في 21 سبتمبر. وقد كان متاحًا لنظام التشغيل منذ فترة طويلة. بعض الوقت، ولكن كإصدار محدود للوصول المبكر. يمكن للمعجبين فقط لعب الفصل الأول من اللعبة ولا يمكنهم الذهاب إلى أبعد مما وصفه المطور سابقًا بأنه "حوالي 25 ساعة من المحتوى القائم بذاته". قريبًا، سيتمكن لاعبو Mac من مواصلة اللعب حتى يصلوا إلى Moonrise Towers وحتى يتم الكشف عن الأسرار في الفصل الثالث.

تم إصدار Baldur's Gate III في البداية لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows في 3 أغسطس قبل طرحها على PlayStation 5 في وقت سابق من هذا الشهر. بالنسبة لوحدات التحكم، تظل حصرية لجهاز PlayStation 5، ولكن ليس لأن المطور أبرم صفقة مع شركة Sony Entertainment. ما حدث هو أن Larian Studios لم تتمكن من تجاوز عقبة تقنية، مما منعها من إطلاق اللعبة على Xbox بنفس الطريقة التي صدرت بها على PS5.

لدى Microsoft قواعد تتطلب من المطورين التأكد من أن الألعاب التي تم إصدارها للسلسلة S وSeries X تتمتع بنفس الميزات. في حالة Larian Studios، لم تتمكن من جعل ميزة تعاونية الشاشة المقسمة للعبة تعمل على السلسلة S الأقل قوة. بعد الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming Phil Spencer، تم منح المطور الإذن بإصدار عنوان السلسلة S بدون وظيفة تقسيم الشاشة ولكن مع تقدم الحفظ المتبادل بين Steam ووحدتي تحكم Xbox. ليس لدى إصدار Xbox من Baldur's Gate III تاريخ إصدار محدد حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم إصداره قبل نهاية العام.