وزيرا الري والبترول يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتوفير احتياجات المياه للمشروعات

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البترول والثروة المعدنية بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لعدد من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذها لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة.

مشروعات لزيادة طاقات إنتاج الوقود:

وهى مشروع "مجمع إنتاج السولار بأسيوط" التابع لشركة انوبك ومشروع "وحدة التقطير" التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول و"مصنع إنتاج الميثانول بدمياط" أحد مشروعات إنتاج البتروكيماويات، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول بوزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية وبحضور مسئولي الوزارتين.

ورحب المهندس الملا بالدكتور سويلم، مؤكدًا اهتمامه البالغ بالتعاون مع جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لمشروعات الدولة ، ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذى يحقق الإدارة المثلى للمياه فى مصر.

وصرح السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعمل بشكل دائم على رفع كفاءة استخدام المياه فى مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى استيفاء الاحتياجات المائية للاستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية، مشيرًا للدور البارز لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية فى تحسين عملية إدارة المياه وتنظيم إصدار تراخيص استخدام المياه للأنشطة المختلفة.

وأشار لأهمية هذا البروتوكول في قيام وزارة البترول بمسئوليتها الاجتماعية لتحقيق الاستدامة في مشروعات الدولة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصادر مائية عن طريق معالجة المياه كبديل لكميات المياه التي يتم إستخدامها في الأنشطة البترولية، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يعد سابقة يمكن تكرارها فى المشروعات التنموية المختلفة التي تتطلب الحصول على موارد مائية خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية في مصر.

وثمن قيام وزارة البترول بتعميم تقنية الصرف الصناعى دون مخلفات “ZLD” في مشروعات قطاع البترول بما يُسهم في الحفاظ على المياه كمًا ونوعًا.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يولي أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية، وذلك من خلال المساهمة فى توفير مصادر مائية بديلة لكميات المياه التي يتم استخدامها في الأنشطة البترولية.

وأكد مساهمة وزارة البترول فى الحفاظ على المياه من خلال تعميم تقنية الصرف الصناعى دون مخلفات “ZLD” في كل مشروعات قطاع البترول للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه واستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات، بما ينعكس على تقليل استخدام المياه.

وأضاف الملا أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والرى (مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط) تعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محليًا من أرض الصعيد، وتعد مثالًا إيجابيًا على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم فى تقليل الأعباء الدولارية للاستيراد، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا الاستمرار في تنفيذ "مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط" كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز.