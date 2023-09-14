جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة لها، حيث تنطلق الجولة السادسة من دوري روشن بمواجهتين من العيار الثقيل نرصدها لكم في السطور التالية:

الاتحاد ضد الأخدود ..

يستعد فريق الاتحاد لخوض مواجهة مهمة ضد الأخدود مساء اليوم الخميس والتي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في مستهل الجولة 6 من الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بصوت المعلقين بلال علام وعبدالله الغامدي.

الوحدة ضد ضمك ..

ويستعد فريق الوحدة لاستقبال ضيفه ضمك في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم مساء اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وستنطلق مباراة الوحدة ضد ضمك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق الرياضي سعد يحيي.