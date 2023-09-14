الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الدوري السعودي للمحترفين
الدوري السعودي للمحترفين

ترصد لكم بوابة الوفد جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة لها، حيث تنطلق الجولة السادسة من دوري روشن بمواجهتين من العيار الثقيل نرصدها لكم في السطور التالية:

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مباراة الهلال والرياض تشهد الظهور الأول لـ نيمار في الدوري السعودي

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غياب ثنائي الاتحاد عن مواجهة الأخدود في الدوري السعودي

الاتحاد ضد الأخدود ..

يستعد فريق الاتحاد لخوض مواجهة مهمة ضد الأخدود مساء اليوم الخميس والتي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، في مستهل الجولة 6 من الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بصوت المعلقين بلال علام وعبدالله الغامدي.

الوحدة ضد ضمك ..

ويستعد فريق الوحدة لاستقبال ضيفه ضمك في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم مساء اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وستنطلق مباراة الوحدة ضد ضمك في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق الرياضي سعد يحيي.

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