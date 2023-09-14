البطاطس بــ 15 جنيهًا .. تعرف على أسعار الخضروات وبالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 ، إستقرارا ملحوظا في أسعار البيع والشراء ، حيث تراوح سعر البطاطس بــ 15 جنيهًا للكيلو .

وبلغ سعر البامية بــ 30 جنيهًا للكيلو ، والطماطم بــ 20 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ 10 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكوسة لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 10 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 10 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهًا للكيلو ، البامية بــ 20 جنيها ، الملوخية بــ 10 جنيهات ، اللوبيا بــ 20 جنيهًا للكيلو ، وسجلت أسعار بيع الليمون بـ 20 جنيهًا للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية اليوم الخميس ، حيث جاءت أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري 35 جنيهًا للكيلو ،، وبلغ سعر بيع المانجو العويس 40 جنيهًا للكيلو ، والمانجو الزبدية سجل 25 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر التين البرشومي ما بين 25 لــ 30 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر التفاح البلدى لــ 35 جنيهًا للكيلو .

وبلغ سعر التفاح السكرى بــ 30 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر العنب الأحمر ما بين 20 لـ 25 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر الموز ما بين 15 لـ 20 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الخوخ 35 جنيهًا للكيلو ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ 20 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر التين الرمادي بـ 15 جنيهًا للكيلو .

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .