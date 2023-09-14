الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البطاطس بــ 15 جنيهًا .. تعرف على أسعار الخضروات وبالمنيا

الخضروات
الخضروات

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 ، إستقرارا ملحوظا في أسعار البيع والشراء ، حيث تراوح سعر  البطاطس بــ 15 جنيهًا  للكيلو .

 

وبلغ سعر البامية بــ 30 جنيهًا  للكيلو ، والطماطم بــ 20 جنيهًا  للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ  10 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكوسة  لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 10 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 10 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهًا للكيلو  ، البامية بــ 20 جنيها ، الملوخية بــ 10 جنيهات ، اللوبيا بــ 20 جنيهًا  للكيلو ، وسجلت  أسعار بيع الليمون بـ 20  جنيهًا  للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية اليوم الخميس ، حيث جاءت  أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري  35 جنيهًا للكيلو ،، وبلغ سعر  بيع المانجو العويس  40 جنيهًا للكيلو  ، والمانجو الزبدية سجل  25 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر التين البرشومي ما بين 25 لــ 30 جنيهًا  للكيلو ، ووصل سعر التفاح البلدى لــ  35 جنيهًا  للكيلو .

وبلغ سعر التفاح السكرى بــ 30 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا  للكيلو ، وتراوح سعر العنب الأحمر ما بين 20 لـ 25 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر الموز ما بين 15 لـ  20 جنيهًا  للكيلو ، وسجل سعر الخوخ 35 جنيهًا للكيلو ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ  20 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر التين الرمادي بـ 15 جنيهًا للكيلو .

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .

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