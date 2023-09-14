PlayStation تستضيف حالة اللعب المفاجئة اليوم (فيديو)

هل تتساءل عما ستلعبه على جهاز PlayStation 5 الخاص بك هذا الخريف؟ سوني لديها بعض الأفكار. أعلنت الشركة أن بث حالة اللعب التالي سيتم في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم 14 سبتمبر، وسيتم استضافته على حسابات PlayStation على YouTube وTwitch وTikTok. على الرغم من أن إعلان البث يعد بتقديم "شيء للجميع"، بما في ذلك التحديثات على الإصدارات الرئيسية وPS VR2، فلا تتوقع الكثير من الاكتشافات الكبيرة: تقول شركة Sony أن العرض سيركز بشدة على العناوين المستقلة وعناوين الطرف الثالث، و سيحتوي في المقام الأول على تحديثات للألعاب المعلن عنها مسبقًا.



إذا كنت لا تستطيع الانتظار حتى مساء الخميس، فقد تتمكن من الحصول على بعض الأدلة من بث Nintendo Direct الذي يحدث في وقت سابق من نفس اليوم. على الرغم من أن البث الذي يركز على Switch لن يمنحك أي أدلة حول التحديثات الرئيسية لـ PlayStation، إلا أن هناك فرصة جيدة لأن تكون بعض إعلانات الطرف الثالث المعروضة على Nintendo Direct في عرض Sony أيضًا. إذا لم يكن هناك أي شيء آخر، فيجب أن تعطينا حالة اللعب فكرة جيدة عما قد يلعبه المشجعون على جهاز البث PlayStation Portal القادم عند إطلاقه هذا الخريف.