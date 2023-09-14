رواد النيل تشارك في فاعليات معرض سيملس بالسعودية

شاركت مبادرة رواد النيل بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، في فعاليات مؤتمر ومعرض سيملس السعودية 2023 الذي استضافته مدينة الرياض الإسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 450 شركة أقليمية وعالمية.

رواد النيل مبادرة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية

وتأتي مشاركة مبادرة رواد النيل في سيملس السعودية 2023، في إطار إتفاق الشراكة الموقع بين المبادرة ومؤتمرات سيملس المختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تشمل السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا ومصر

ويتيح الإتفاق للمبادرة والشركات المحتضنة بها العاملة في مجال التكنولوجيا المالية المشاركة في الفعاليات المختلفة لسيملس على مدار العام وعرض منتجاتها وحلولها مجانا.

وقال الدكتور محمد عباس المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال ورئيس برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة، إن المبادرة شاركت هذا العام في جميع فعاليات سيملس التي عقدت سواء في القاهرة أو دبي والسعودية، وينتظر أن تشارك أيضا في سيملس جنوب أفريقيا الذي يعقد في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح عباس إن مشاركة مبادرة رواد النيل في مثل هذه الفعاليات الهامة، تعكس حرص المبادرة على التواجد في أبرز الأحداث المتعلقة بمجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا في المنطقة، مشيرا إلى أن رواد النيل تواصل تقديم خدماتها للشركات المحتضنة بعد مرحلة الإحتضان من خلال إتاحة الفرصة لها في المشاركة في الفعاليات المختلفة داخل مصر وخارجها للتواصل مع السوق الخارجي والمستثمرين، مثل سيملس وتكني سوميت ورايزأب وغيرها.

ونوه بأنه تم إختيار شركة نقابتي للتكنولوجيا المالية والتي تعمل في مجال ميكنة النقابات المهنية، وشركة بيوت للمدفوعات العقارية للمشاركة في سيملس السعودية 2023، وذلك لإمتلاك الشركتين قدرات كبيرة على التوسع خارج مصر، وخاصة في الأسواق الخليجية، وذلك نظرا لطبيعة عمل الشركتين في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال محمود الصابونجي المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة بيوت للمدفوعات العقارية إن المشاركة في سيملس السعودية 2023 بالرياض أتاحت لنا فرصة الإلتقاء بعدد كبير من المستثمرين وأصحاب الشركات من كافة أنحاء العالم، كما أتاح لنا فرصة هامة لعرض منتجاتنا والأبلكيشن الخاص بالشركة أمام الشركات العقارية بالمملكة ما فتح لنا المجال للدخول في مناقشات مثمرة كخطوة للتعاون المستقبلي ودخول السوق السعودي.

وأضاف الصابونجي أن المملكة العربية السعودية تشهد إهتماما غير مسبوق بالشركات الناشئة العامة في مجال التكنولوجيا المالية وتحظى بتواجد أهم الصناديق والمستثمرين حول العالم والذين كانوا يبحثون عن فرص إستثمارية من خلا المشاركة في سيملس السعودية، وهو ما ظهر بشكل واضح على صعيد الإتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفعاليات.

وتعد شركة «بيوت للمدفوعات العقارية» من الشركات الرائدة و المتخصصة فى البرمجيات و تطوير الأنظمة والموبايل ابليكيشن داخل صناعة العقارات وتمتلك نظام لإدارة العقارات إلكترونيا وفى فترة قصيرة تمكنت شركة بيووت من عمل عدة شراكات مع كبريات البنوك والشركات.

من جانبه.. قال محمد جمال الرئيس التنفيذي لشركة نقابتي للتكنولوجيا المالية إن المشاركة في سيملس السعودية 2023، أتاحت للشركة التواصل مع العديد من البنوك والهيئات وكبريات شركات الدفع الإلكتروني، وتم عرض الخدمات والمنتجات التي تقدمها نقابتي حيث جاء رد الفعل إيجابي للغاية وهناك قنوات تواصل مستمرة مع العديد من البنوك والمؤسسات السعودية تمهيدا للتعاون المشترك في المستقبل.

وتعد «نقابتي» منصة تفاعلية لتقديم كافة الخدمات لأعضاء النقابات المهنية والهيئات مدعومة بأحدث وسائل الدفع الإلكتروني والذكاء الصناعي، وحصل التطبيق علي المركز الأول لتطبيقات التكنولوجيا المالية من الجامعة الأمريكية، كما حصلت علي المركز الأول في مسابقة فيزا العالمية في النسخة الأولى داخل مصر لتمثل مصر إقليميا.