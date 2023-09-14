مصر تستضيف البطولة العربية لرواد التنس العام المقبل

تستضيف مصر البطولة العربية لرواد التنس مطلع العام المقبل وذلك بمدينة الجونة، حيث اسند الاتحاد العربى للتنس برئاسة الشيخ احمد الجابر الصباح تنظيم البطولة خلال اجتماع الاتحاد العربى للعبة البيضاء الذى عقد بالاردن على هامش البطولة العربية الثالثة لرواد التنس.



وحضر الاجتماع رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى والعديد من رؤوساء الاتحادات العربية وامين السر بالاتحاد العربى الدكتور عبدالله عبدالعزيز والامين المساعد المهندس وليد سامى.



وكانت البطولة العربية لرواد التنس قد اختتمت بالاردن بحضور وزير الشباب الاردنى محمد فارس النابلسى وسط مشاركة ضخمة بعدد 207 لاعبا ولاعبة فى كل المراحل السنية المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا وإشادة من الجميع.