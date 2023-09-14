320جنيها للكيلو .. أسعار اللحوم اليوم الخميس 14 - 8- 2023 بالبحيرة

تقدم بوابة الوفد خدمة لمتابعيها و قرائها ، بالمحافظات المختلفة ، لمتابعة أسعار الاسواق و المراكز التجارية المختلفة داخل المحافظات.

حيث شهدت اسواق وشوادر اللحوم البلدية اليوم الخميس الموافق 14 - 8- 2023 بمحافظة البحيرة

تراجع ملحوظ لأسعار اللحوم البلدية و التى تراوحت مابين 280 جنيها إلي 320جنيها للكيلو حسب صغر عمر العجل .

وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 220إلي 270جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 330 إلي340 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 360جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .