الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

320جنيها للكيلو .. أسعار اللحوم اليوم الخميس 14 - 8- 2023 بالبحيرة

تعبيرية
تعبيرية

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حيث شهدت اسواق وشوادر اللحوم البلدية اليوم الخميس الموافق 14 - 8- 2023 بمحافظة البحيرة 

تراجع ملحوظ لأسعار اللحوم البلدية و التى تراوحت مابين 280 جنيها إلي 320جنيها للكيلو حسب صغر عمر العجل .

وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 220إلي 270جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 330 إلي340 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 360جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

 

 

 

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